Регионалният министър Иван Шишков е пуснал два сигнала до прокуратурата.

„Единият е за четвъртия лот на автомагистрала „Хемус“. Там е замесен бившият регионален министър Иван Иванов, замесени са тогавашното ръководство на АПИ, както и дружеството „Автомагистрали“, каза Шишков по БТВ.

„При четвъртия лот имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, „Автомагистрали“ и АПИ заплащат на същите тези хора, които са декларирали, че не са го построили“, обясни той.

По думите на Шишков, вторият сигнал е "още по-лош". "В момента под риск са 127 милиона евро по европейските програми за среден и малък бизнес, защото тогавашният зам.-министър е спомогнал да се манипулират обществени поръчки. Тези нарушения са констатирани от нашите европейски партньори. Поръчките са спрени от предишния служебен кабинет“, обясни министърът.