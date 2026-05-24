Дарина Гильова е носителят на наградата „Млад художник на Бургас“ за 2026 година. Отличието, учредено на името на бургаския художник Руси Стоянов (1955 – 2004), бе връчено днес в галерията на Дружество на бургаските художници. Традиционно церемонията се провежда на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност. Наградата връчи кметът Димитър Николов. На церемонията присъстваха зам.-кметът по култура Диана Саватева, внукът на художника Руси Стоянов- Божидар Георгиев и председателят на Дружеството на бургаските художници Добин Вътев.

Дарина Гильова от Поморие развива творчество в областта на живописта, сценографията и монументалните стенописни проекти. Тя е активен творец и ръководител на арт школа за деца, а през последните години се утвърждава като ярко име в съвременното визуално изкуство.

„Това отличие е особено скъпо, защото стимулира таланта и мотивира младите автори да бъдат по-смели в творческите си търсения и проекти“, сподели Дарина Гильова след получаването на наградата.

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави отличената художничка и подчерта значението на инициативата:

„Наградата на името на Руси Стоянов е една прекрасна бургаска традиция, която през годините се превърна в символ на подкрепата към младите творци. Бургас е град, в който изкуството диша, а талантът намира сцена и признание. Радвам се, че именно тук младите художници получават увереност да бъдат смели, различни и свободни в творческите си търсения.“

За отличието тази година бяха номинирани трима представители на съвременното визуално изкуство. Сред тях бе Вълчо Вълчев – възпитаник на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и автор с активно присъствие в областта на графиката и живописта, както и Йоанна Димитрова Арнаудова-Найденова – илюстратор и 2D аниматор, чийто проект за филма Лея и Горната земя получи подкрепа от Национален филмов център.