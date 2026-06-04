Народните представители определиха съставите и председателите на всички парламентарни комисии, които ще работят в 52-рото НС.

Управляващите от „Прогресивна България" получиха председателските места в 15 комисии, опозицията - в девет.

Комисия по бюджет и финанси - председател Константин Проданов от "Прогресивна България", зазаместник-председател е избрана Светла Коджабашева.

Комисия по правни въпроси - председател Янка Тянкова от "Прогресивна България". Заместник-председатели са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Комисия по икономическа политика, иновации и индустрия - председател Стефан Белчев от "Прогресивна България". Заместник-председатели - Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров (ДБ).

Комисия по енергетика - председател е Румяна Петрова от ПБ, а заместник-председатели са Стефан Цанков (ПБ), Жечо Станков (ГЕРБ-СДС) и Радослав Рибарски (ПП).

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - председател Мартин Жлябинков от "Прогресивна България". Зам.-председатели - Георги Чакъров от ПБ, Николай Нанков от ГЕРБ-СДС и Коста Стоянов от "Възраждане".

Комисия по външна политика - председател Петър Витанов от "Прогресивна България". Заместници са Слави Василев („Прогресивна България“), Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС) и и Ивайло Шотев от ПП.

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - председател Галин Дурев от "Прогресивна България". За заместник-председатели са избрани Емине Гюлестан („Прогресивна България“), Евгени Дянков (ГЕРБ-СДС) и и Богдан Богданов (ПП).

Комисия по отбрана - председател Иван Лалов от "Прогресивна България". Заместник-председатели са Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от "Възраждане".

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - председател Петър Тодоров от "Прогресивна България". Заместник-председатели - Красимир Иванов (ПБ), Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) и Петър Петров („Възраждане“).

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагане и използване на СРС и достъп до данни по закона за електронните съобщения - комисията се председателства на ротационен принцип. Първи ръководството поема Румен Миланов - "Прогресивна България". Останалите ротационни председатели са: Христо Терзийски (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов (ДПС), Атанас Атанасов (ДБ), Бойко Рашков (ПП), от "Възраждане" Ивелин Първанов.

Комисия по земеделието, храните и горите - председател Явор Гечев от "Прогресивна България". За заместник-председатели бяха избрани Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от "Демократична България".

Комисия по труда, демографската и социалната политика - председател Венко Сабрутев от ПП. Заместник-председатели са Мария Тодорова от „Прогресивна България“, Айтен Сабри от ДПС и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Комисия по образованието и науката - председател Димитър Здравков от "Прогресивна България". Заместници: Владимир Гончев (ПБ), Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС), Николай Денков (ПП).

Комисия по въпросите на младежта и спорта - председател Петър Стойчев от "Прогресивна България". За заместник-председатели бяха избрани Владимир Николов от ПБ, Джем Яменов от ДПС и Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“.

Комисия по здравеопазването - председател Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС. Заместник-председатели - Георги Илиев от „Прогресивна България“, Джевдет Чакъров от ДПС и Катя Панева от „Демократична България“.

Комисия по околна среда и водите - председател Халил Летифов от ДПС. Стефан Сабрутев от ПБ, Валери Лачовски о ГЕРБ-СДС и Татяна Султанова (ПП) са зам.-председатели.

Комисия по транспорт и съобщения - председател Йордан Иванов - „Демократична България“. За заместник-председатели бяха избрани Нели Андреева от „Прогресивна България“, Стефан Мирев от ГЕРБ – СДС и Тансер Бейти от ДПС.

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация - председател Томислав Дончев - ГЕРБ-СДС. Заместник-председатели на комисията станаха Георги Григоров от "Прогресивна България" (ПБ), Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Божидар Божанов от "Демократична България" (ДБ).

Комисията по културата и медиите - председател Антон Кутев от "Прогресивна България". Заместник-председатели: Васил Горанов (ПБ), Йорданка Фандъкова (ГЕРБ-СДС), Александра Стеркова (ДБ).

Комисия по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество - председател Александър Симидчиев - ДБ. За заместник-председатели бяха избрани Йордан Йовчев от „Прогресивна България“, Лъчезар Иванов от ГЕРБ – СДС, и Надя Петрова от ДПС.

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите - председател Атидже Вели - ДПС. Заместник-председатели са Нихал Юзерган от „Прогресивна България“, Тома Биков от ГЕРБ-СДС и Атанас Славов от „Демократична България“.

Комисията по политиките за българите извън страната - председател Ангел Георгиев - “Възраждане”. Ивет Горанова (ПБ), Неждет Шабан (ДПС), Елисавета Белобрадова (ДБ).

Комисия по превенция и противодействие на корупцията - председател Димитър Балев от "Прогресивна България". Заместник-председатели стават Силвия Христова от "Прогресивна България", Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

Комисия по туризъм - председател Росица Кирова от ГЕРБ-СДС. За заместник-председатели бяха избрани Ясен Щерев от „Прогресивна България“, Павел Попов от „Демократична България“ и Цончо Ганев от „Възраждане“.