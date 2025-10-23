Инцидент между ученички завърши с напръскване със спрей и евакуация на учители и ученици за един час, а двама души са откарани в болница. Съобщението за случая е получено около 08,45 ч. днес в Първо Районно управление – Бургас. Две съученички от 12-ти клас се спречкали пред тоалетните на третия етаж, едната извадила спрей, за да напръска опонентката си. В този момент, за да потуши конфликта на място, дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичета. Тя, заедно с близкостояща ученичка, неучастващи в конфликта, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас. Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено.

Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване.

За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.