„Пострадали са учителка - окото й е леко зачервено и едно от децата - с проблеми с дишането. Незабавно сме се обадили на тел. 112, пристигнаха полиция и линейка. Бяха отведени в болницата, получихме информация, че са много добро състояние, но детето ще си прекара деня у дома, за да си почине, утре ще е на училище. Учителката също е в добро състояние, промили са й окото“, това заяви директорът на бургаското СУ „Иван Вазов“ Виктор Григоров пред БургасИНФО по повод инцидента между две дванадесетокласнички, който завърши с пръскане с лютив спрей и евакуация на учениците за един час.



Виктор Григоров разказа хронологията. „В междучасието между първия и втория час, на третия етаж, някъде пред тоалетните, в присъствието на дежурния учител, става скарване между две ученички. За да е предотврати инцидент, дежурния учител се е намесил, но нещата са протекли така, че едно от децата е извадило спрей и е пръснало срещу другото дете. Оттам се е получило обгазяване. Предстои да разясняваме за какво са се скарали, за мен е важно, че са взети мерки за живота и здравето на детето и учителката. Предстои ни проучване, проверка, провеждане на Педагогически съвет, вземане на мерки, вземане на решение за наказание и вземане на мерки, които да предотвратят подобни инциденти. Ученичките са навършили 18 години и могат да носят отговорност за действията си, от един и същи клас са. Поне нямам предварителни сведения за други подобни прояви между тях.“, каза Григоров.