Областната структура на ГЕРБ–Бургас се събра днес с кметовете на общините от региона на работна среща. В дискусията участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, областният управител Владимир Крумов, народните представители Андрей Рунчев, Галя Василева и Станислав Губеров.

По време на срещата беше обсъдена актуалната политическа обстановка в страната, както и въздействието ѝ върху изпълнението на проектите на местно ниво. Представителите на ГЕРБ подчертаха, че успешното реализиране на инфраструктурните политики в общините изисква ясна координация между държавните институции и местната власт.

Акцент беше поставен отново върху необходимостта политическата отговорност да бъде поета от всички коалиционни партньори, за да не се допускат забавяния или блокиране на ключови проектни решения. Бяха очертани конкретни стъпки за подобряване на оперативната връзка между министерствата и общините, с цел ускоряване на процедурите по финансиране и реализация на приоритетни обекти.

Представителите на ГЕРБ заявиха, че стабилността на управлението е пряко свързана с възможността малките и големи общини в областта да осъществят както местните си програмни намерения, така и големите инфраструктурни проекти от национално значение.