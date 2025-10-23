Рафинерията трябва да продължи да работи. Това каза премиерът Росен Желязков пред журналисти от Брюксел, където участва в среща на върха на ЕС по повод наложените санкции от

САЩ, който включва мерки срещу Роснефт, Лукойл и 34 техни дъщерни дружества.

"Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия. Част е, защото се притежава косвено повече от 90% от руския Лукойл, така че рафинерията попада в този санкционен режим", каза още премиерът.

"Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", обясни премиерът.

Очаквайте добри новини другата седмица, издаде министър-председателят.