Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на парламента, че връщат колите и шофьорите на администрацията на президента Румен Радев, за да спре този цирк.

"Поканих и помолих г-жа Теменужка Петкова да дойде като излъчена от мандатоносителя министър още веднага, на подпис, като се уведомят и премиера и останалите министри, че всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление да бъде прехвърлено на Президенството - същите коли, същите шофьори, заплати, горива, части. За да спре с този цирк - отпред и отзад джипове, а в средата една “Шкода", заяви Борисов.

Той подчерта, че никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев.

"Те са си там. Негова воля е да се качи на “Шкода”- та. И ето, днес му ги връщаме и на администрацията", добави той, като се притесни, че се излагаме пред чужденците.

И затова и заръча: "Днес да му се върне всичко, за да се спре с това, което прави. Днес Министерство на финансите да им предостави всичко, а ако искат, да се возят и на файтони накрая. Тяхна работа", коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и сделката за "Лукойл"



Въпросът с Лукойл е сериозен и много деликатен, готови сме със законодателни действия, ако се наложи. Сделка за "Лукойл" освен от ДАНС, ще се гледа и от още четири централи в света. Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав вечерта така са се сетили и са внесли законопроект за "Лукойл". Така случайно. Считам, че съм доста информиран човек и просто изпреварихме събитията, посочи Борисов.

В началото на октомври депутатите приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Според тях ДАНС ще има решаващата дума при продажбата на „Лукойл“. Решението беше взето по така наречената бърза писта - то беше внесено във вторник, разгледано на извънредна комисия в сряда и прието днес на първо четене.

"Това не е шега работа, можем да останем без гориво в един момент. Много деликатен въпрос, готови сме с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие - ако се наложи", подчерта Борисов.