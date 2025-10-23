Българската компания Helios Yachts ще представи първата родна електрическа яхта Оmega на Международния форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ в Международния конгресен център – Бургас. Събитието е на 24 октомври и е част от инициативата Blue Gates Project, която обединява представители на бизнеса, публичния сектор и научните среди с цел да насърчи иновациите и устойчивото развитие в морската индустрия.

По-малко от месец след официалния дебют на плавателния съд в Кан, екипът, разработил и произвел яхтата в Бургас, ще представи иновациите си пред участниците във форума.

Проектът вече привлече международен интерес с комбинацията от електрическо задвижване, слънчеви панели и интелигентна дигитална система за управление.

Компанията-производител Helios Yachts , е основана от братята Драгомир и Димитър Енчеви – бургазлии, които развиват производствената си база именно в морския град.

Helios Omega е 7.2-метрова електрическа яхта, създадена за дневни плавания и крайбрежен туризъм. Технологията зад модела е разработена изцяло от екипа на компанията – включително батерийните системи, електрическото задвижване и бордовия софтуер – Helios Marine Link, който позволява пълен мониторинг и управление на системите на лодката в реално време.

„Това не е просто яхта – това е яхта, която включва много смарт системи, контролерите са произведени от нас, софтуера, батериите. Ние сме я оптимизирали да бъде електрическа, преди да е родена“, споделя Драгомир Енчев, съосновател и изпълнителен директор на компанията. А Димитър Енчев ще се включи като лектор в панел, посветен на бизнес и технологичните иновации.

Моделът беше представен за първи път на Cannes Yachting Festival, където предизвика интерес сред международната публика. След представянето си в Кан, Helios Yachts продължава да развива производството си в Бургас и да работи по нови решения за електрическо и автономно плаване.

Гости и лектори ще имат възможността да се запознаят с плавателния съд отблизо от 9 до 16:30 часа.