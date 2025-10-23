Бургаската художничка Анелия Николова гостува в галерия „Неси“ с картини, вдъхновени от едни от най-красивите класически музикални произведения. Изложбата носи името Homo delictus (Очарованият човек).

„Една от първите думи, които научих на френски е ravi и по-специално израза Mon coeur est ravi - Сърцето ми е очаровано. Homo delictus сме когато гледаме, слушаме или сме очаровани от някоя идея“, казва авторката за своето вдъхновение.

Експозицията ще ни пренесе в един красив свят на цветове и ефирни форми, в който реалното и абстрактното се преплитат в абсолютна хармония.

Изложбата ще бъде открита на 24 октомври, петък, в 17:30 часа в галерия „Неси“.