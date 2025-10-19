Български сафрид по 4 лева килограма заля рибната борса в Бургас. Сафридът е току - що изваден от морето, дребен е има и едър, но той е на двойна цена - харчи се по 8 лева килограма. Има много едър сафрид, кръстен "хаймана", но той вече е деликатес - по 20 лева килото.

На борсата се предлага още пресен барбун, по 10 - 12 лева килото, а лавракът е 30 - 40 лева килограма, само на една сергия го продават за 35 лева. Калканът в Бургас се харчи по 30 - 35 лева.

Паламуд няма, но не се отчайваме, коментираха търговците. Според тях, заради аномалиите във времето рибата закъснява с месец и половина. Така, че не е изключено да се появи през ноември и декември.

Като изключим "царят на морето" - паламуда, на сергиите има дори пресен карагьоз - по 10 - 15лева, 10 лева е и змаридът, черноморска врана се продава по 12 лева килограма, а 19 лева е прясната ципура. 12 лева върви кефалът, 10 лева е барбунът.

Добър улов има на зарган, който се продава по 18 лева.

В селището край Бургас Ченгене скеле, и в Приморско, рибарите коментират, че пасажите още ги няма.

Кметът на Приморско Иван Гайков обясни, че паламудът тази година се бави. В замяна на това рибарите в града хващат сафрид и лефер.

Въпреки това генерални изводи дали паламуд ще има или не, не могат да се правят, защото доскоро времето беше лошо, морето бурно и "разбъркано", и вероятно пасажите не са минавали наблизо, смятат рибарите.

Иначе, по това време, мрежите на морските вълци би трябвало да натежават от паламуд. Какъв ще е тази година пътят му обаче и дали ще се появи, още никой не може да прогнозира.

Миналата година, есента беше „паламудена“, т. е. имаше отлична слука. Опитни морски риболовци казват, че след такава „пълна“ година, следва „празна“, или дори две.

Всяка вечер рибарите влизат в морето за паламуд. Когато няма луна, пасажите във водата фосфорицират – светят, казват морските вълци. Те ги обграждат с лодките си и с викове плашат рибата, за да влезе в мрежите им.

Текст под снимка: Рано сутринта в неделя на борсата "Краснодар" в Бургас предлагането на прясна черноморска риба е голямо