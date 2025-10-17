Български Червен кръст ще раздаде хранителни продукти и продукти за хигиена на одобрените бенефициенти по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс с Договор BG05SFPR003-1.004-0001 -C01. Програмата е управлявана oт Агенция за социално подпомагане и е в изпълнение на операция BG05SPPR003-1.004 „Подкрепа“.

Раздаването на продуктите за хигиенни и хранителните продукти за лицата, живеещи в Поморие, ще стартира на 20 октомври 2025 г. на адрес гр. Поморие, ул.” Цар Петър“ 1 /общински пазар/ с работно време от 8:00 часа до 13:00 часа, всеки работен ден без събота и неделя.

Раздаването на хуманитарната помощ в населените места в община Поморие ще стартира след 11 ноември 2025 г., след изготвяне на график, като датите за получаване на продуктите от бенефициентите ще бъдат обявени допълнително.