Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България по договора от 2019 г.

Посрещането е било този следобед в Трета авиационна база в "Граф Игнатиево". Така у нас вече са 6 от осемте изтребителя F-16 по договора от 2019-та година на стойност два и половина милиарда лева, платени накуп.

"Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ. В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане", е казал министърът на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от МО.

Вече има завършени 17 обекта от строителство на инфраструктура в авиобазата. Той е информирал, че е ускорено значително изграждането на сградата за монтиране на тренажора, "тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци", заяви министър Запрянов.

Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни). До края на 2025 г. България очаква още два.

Командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев не се ангажира с точна дата кога Ф-16 ще поеме бойното дежурство.

Това може да стане, след като самолетът бъде оборудван на 100% и има достатъчно пилоти.