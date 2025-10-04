Предстои описване на огромните по мащаба си щети в "Eлените" и предприемане на действия за възстановяване след потопа, който връхлетя в петъчния ден вилното селище и взе три жертви, съобщиха за БТА от Областна управа-Бургас.

Електроподаването във вилно селище Елените остава преустановено. По време на оперативния щаб, който ще заседава, ще се начертаят действията, които предстои да започнат по-късно днес.

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира, информираха още от областната администрация. На терен в "Елените" останаха екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", полицията и жандармерията.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент, добавиха от областната администрация.

По информация на кмета на Свети Влас Иван Николов през пункта на Българския червен кръст (БЧК), разположен в кметството, са преминали около 110 души, евакуирани от наводнения район. Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа. По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района.

"В стаи в кметството първоначално бяха настанени седемнайсет души. На около сто и десет човека, превозени дотук, бе оказана помощ. Сред тях малки деца, възрастни и трудноподвижни хора. Осигурени са екипи на Българския Червен кръст (БЧК), медицински екипи, раздадохме храна, включително консерви, млечни продукти, хляб, вода", каза Николов.

Сред потърсилите помощ и транспортирани от екипи на "Гражданска защита" и полицията е имало хора с наранявания по краката и ръцете. Вероятно от твърди предмети и стъкла придошли от водата, каза кметът.

Около 110 души са настанени в два хотела в Свети Влас. Местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти. Към момента в кметството остава настанен млад мъж – украински гражданин, за когото е осигурено помещение, добави още кметът.

Вчера усложнената метеорологична обстановка в страната предизвика редица щети. Един гражданин и двама спасители загинаха по време на потопа в резултат на поройните дъждове в курортното селище Елените.