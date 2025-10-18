Две жени са пострадали при катастрофа в Кресненското дефиле. Заради произшествието е ограничено движението по главния път Е-79 и в двете посоки.

По първоначална информация от полицията лек автомобил е навлязъл в насрещната лента и се е ударила в друга кола. Пострадалите жени са транспортирани към болнично заведение.

Трафикът се отклонява по обходен маршрут: Симитли - Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Преминаването се регулира от "Пътна полиция".

Пътищата в цялата област са мокри и хлъзгави, предупреждават от АПИ и апелират към всички шофьори да се движат с повишено внимание.

През целия ден полицията провежда акция, свързана с безопасността на движението.