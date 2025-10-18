Председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП-Обединена левица Атанас Зафиров проведе срещи с редица европейски лидери и представители на институциите на ЕС по време на Конгреса на Партията на европейските социалисти (ПЕС) в Амстердам.

В разговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, премиера на Испания Педро Санчес, председателя на ПЕС Стефан Льовен, генералния секретар Джакомо Филибек, заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера, лидера на Демократическата партия на Италия Ели Шлайн, председателя на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Иратче Гарсия Перес и председателят на ПЕС Жени Зита Гурмай бяха обсъдени ключови теми от дневния ред на европейската левица.

Атанас Зафиров подчерта, че за България е от особено значение засилването на социалното измерение на европейските политики – защитата на труда, намаляването на неравенствата и устойчивото развитие на регионите. Той изрази готовността на БСП да допринася активно за единна, социална и солидарна Европа, в която националните интереси се съчетават с общите европейски цели.