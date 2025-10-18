В страната има 140 неврологични структури, които могат да лекуват инсулт, но само в 62 от тях е приложена поне една тромболиза за годината. Това разкри доц. Росен Калпачки. Още по-тревожно е, че в половината от тези 62 структури се правят по-малко от 10 тромболизи годишно, въпреки че това е единственото ефективно лечение на болестта.



Специалистът припомни шокиращата статистика - на всеки 10 минути някой в България получава инсулт. Страната ни е водеща в Европа по заболеваемост и смъртност от това заболяване, като българите умират от инсулт четири пъти по-често в сравнение с гражданите от Европейския съюз.

"Увеличават се неврологичните структури, които могат да лекуват тази болест. Нещата се подобряват все повече и повече и инсултът вече не е нещо неизвестно, защото преди 10 години споменатите структури са били около 10", заяви доц. Калпачки по Нова телевизия.

Доцентът обаче призна, че все още обществото не приема инсулта за нещо спешно, а то е точно такова спешно състояние - невъзвратима загуба на неврони. Всяка изгубена секунда означава загубени неврони, които никога няма да се възстановят.



"Хората трябва добре да запомнят симптомите и да ги разпознават. Нито минута не трябва да се губи с идеята, че имаме още време. Неврони се губят всяка секунда", предупреди специалистът.

Доц. Калпачки посочи още един сериозен проблем в системата - липсата на обучение по тромболиза в медицинските университети.



"Студентите се обучават в бази, където тромболиза не се прави. Обучението по тромболиза у нас го няма", обясни специалистът.



Той подчерта, че са нужни не само структури, но и повече обучени лекари, които да могат компетентно да прилагат съвременното лечение на инсулт. Без качествено обучение и практически опит, младите лекари не могат да овладеят тази животоспасяваща процедура.

Въпреки известния напредък в последните години, България продължава да държи неприятния рекорд по заболеваемост и инвалидизация от инсулт в Европа. Ежегодно над 45 000 българи получават инсулт, като над 5500 от тях умират още в болницата. От преживелите близо 65 процента остават с трайна инвалидност.

Липсата на национален план за борба с инсулта, недостатъчната ангажираност на обществото и ниският процент на прилагане на тромболиза са основните причини за тази тежка статистика. Според данните, едва 4 процента от пациентите с инсулт получават съвременно лечение в първите часове, докато в Европа този процент е 15 процента.

Специалистите са категорични - инсултът е лечимо заболяване, ако се действа бързо. Тромболизата трябва да се проведе в рамките на четири часа и половина от началото на инсулта, като всяка изгубена минута намалява шансовете за пълно възстановяване.