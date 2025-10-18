Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил катастрофа край Созопол, при която загинаха той и двама 17-годишни младежи.

Проверката се извършва от Изпълнителна администрация „Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката”, добави той.

„Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.

По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.

Проверката на автошколата ще се проведе в неделя от 11.00 часа в Областния отдел на „Автомобилна администрация“ в Бургас, кв. "Победа", ул. „Ген. Владимир Вазов“ 14. На нея могат да присъстват както медии, така и представители на браншовите организации в областта на обучението на кандидат-водачите, посочват от ведомството на Караджов.

Двете момчета на 17 години и техен приятел на 18 години загинаха в катастрофа около полунощ на 17 ноември. Те са пътували в лек автомобил, управляван от 18-годишното момче. Водачът загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се блъснал в крайпътно дърво. Той получил книжката си ден по-рано – на 16 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.