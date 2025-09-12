В навечерието на новата учебна 2025/2026 година Бургас затвърждава тенденцията за трайно увеличение на броя ученици. Този показател е ясен знак, че градът се превръща във все по-привлекателно място за обучение и развитие, а това се отразява и в нарастващия брой първокласници, ученици и деца в бургаските ясли и детски градини.

През последните три години общият брой на учениците в бургаските училища бележи стабилен ръст – от 24 540 през 2023 г., до 24 996 през 2024 г., за да достигне впечатляващите 28 190 през тази година. Същата положителна тенденция се наблюдава и при броя на първокласниците, които през 2023 г. са били 2 037, през 2024 г. – 2 155, а през 2025 г. вече са 2 750. Постепенно се увеличава и броят на децата, посещаващи ясли и детски градини – от 7 795 през 2023 г., 7899 през 2024 г. до 7 941 тази година.

„Да се учи в Бургас става все по-престижно, а успехите и реализацията на нашите ученици достигат все по-високи нива. За да посрещнем този повишен интерес, завършваме един етап на строителство и започваме още по-мащабен през 2026-2027 г.“, сподели кметът Димитър Николов.

За да отговори на растящите потребности на образователната система, Община Бургас инвестира сериозно в модернизация и разширяване на базата. През тази година са разкрити четири нови яслени групи, изградени са общо 43 нови класни стаи в три нови корпуса – на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, в споделения корпус на Профилираната гимназия за романски езици и Природоматематическата гимназия и в ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Победа“. В общежитията са създадени 24 нови стаи, които осигуряват 50 допълнителни места за ученици, които са избрали Бургас за своето обучение.

В момента в града се строи ново училище в квартал „Крайморие“ – филиал на ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“, три нови корпуса към училищата „Васил Априлов“, „Любен Каравелов“ и Спортното училище, както и три нови детски градини. Паралелно се проектират още четири детски градини, два физкултурни салона, училищен басейн и още едно училище.

През последните месеци са обновени спортните площадки в шест училища и дворовете в две детски градини. Ремонтиран е физкултурният салон – в АЕГ „Гео Милев“ и предстои ремонт на салона в ОУ „Елин Пелин“.

Продължава изграждането на STEM центрове и лаборатории по изкуствен интелект във всички бургаски училища.

През учебната 2025/2026 година в община Бургас се наблюдава засилен интерес към специалности, свързани с природни науки, чужди езици, информационни технологии и професионално обучение. Най-желаният профил е „Природни науки“ с общо 220 класирани ученици, разпределени в няколко училища, включително ППМГ „Акад. Н. Обрешков“. В ППМГ се откроява и специалността „Математически профил / Математика / Информатика“ със 104 класирани и минимален бал от 454.75, което я прави една от най-конкурентните.

В езиковите гимназии като НЕГ „Гьоте“ и ГРЕ „Г. С. Раковски“ профилите с немски, английски и испански език също са сред най-желаните с балове над 400 и пълен прием. В ПГСАГ „Кольо Фичето“ специалността „Строителство и архитектура с английски език“ води с 52 класирани и бал от 389, а „Геодезия“ и „Водно строителство“ също показват стабилен интерес. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ предлага търсени специалности като „Кетъринг“, „Организация на туризма“ и „Производство на хляб и сладкарски изделия.

Сред техническите специалности, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Автотранспортна техника“ и „Авиомеханика“ също се открояват с над 60 класирани ученици, макар и с по-ниски балове, което показва стабилен интерес към професионалното образование. Тези данни потвърждават, че учениците в Бургас търсят балансирано развитие между академични и професионални направления.

С тези последователни усилия Бургас продължава да развива модерна и динамична образователна среда, за да посрещне увеличаващия се всяка година брой ученици и да им осигури условия за високи постижения.