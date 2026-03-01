Според Нейнски основният въпрос за България е бъдещето на Иран след смъртта на Али Хаменей. Целта е да се избегне хаос и напрежение в региона. Още тази вечер министърът ще проведе разговори с колегите си от Гърция и Турция. Основна тема ще бъде защитата на границите и координацията при евентуален бежански натиск.
Външно министерство следи безопасността на сънародниците ни в региона. В момента въздушното пространство е затворено, което прави гражданските полети невъзможни. „Имаме пълна готовност да изпратим самолети веднага щом се отвори безопасен коридор“, увери Нейнски. Тя посъветва българите в района да останат на защитени места и да чакат указания от посолствата.
Нейнски бе категорична, че американските военни самолети на летище София не участват в логистиката на операцията срещу Иран. „Те са тук по силата на дипломатическа нота за предварително планирани учения до края на май. България не е страна във военните действия“, подчерта тя. Всяка промяна в статута на тези самолети изисква задължително решение на Народното събрание.
Министърът коментира и информацията за ирански ракети, паднали в морето край Кипър. „Макар стрелбата да е била безразборна и без поражения на острова, това на практика е първата атака срещу държава членка на ЕС, която в момента е и председател на Съюза“, посочи Надежда Нейнски.
0 Коментара