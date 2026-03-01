Служебният външен министър Надежда Нейнски обяви пред bTV, че страната ни е имала предварителна информация за предстоящата военна операция срещу Иран. „Ние бяхме наясно, че ударът предстои този уикенд. До последно обаче не се знаеше кой от вариантите ще избере президентът Тръмп“, поясни тя.

Според Нейнски основният въпрос за България е бъдещето на Иран след смъртта на Али Хаменей. Целта е да се избегне хаос и напрежение в региона. Още тази вечер министърът ще проведе разговори с колегите си от Гърция и Турция. Основна тема ще бъде защитата на границите и координацията при евентуален бежански натиск.

Външно министерство следи безопасността на сънародниците ни в региона. В момента въздушното пространство е затворено, което прави гражданските полети невъзможни. „Имаме пълна готовност да изпратим самолети веднага щом се отвори безопасен коридор“, увери Нейнски. Тя посъветва българите в района да останат на защитени места и да чакат указания от посолствата.

Нейнски бе категорична, че американските военни самолети на летище София не участват в логистиката на операцията срещу Иран. „Те са тук по силата на дипломатическа нота за предварително планирани учения до края на май. България не е страна във военните действия“, подчерта тя. Всяка промяна в статута на тези самолети изисква задължително решение на Народното събрание.

Министърът коментира и информацията за ирански ракети, паднали в морето край Кипър. „Макар стрелбата да е била безразборна и без поражения на острова, това на практика е първата атака срещу държава членка на ЕС, която в момента е и председател на Съюза“, посочи Надежда Нейнски.