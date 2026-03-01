Правителството на Андрей Гюров разглежда държавата като плячка, бойкотира Народното събрание и разчиства терена не за честни избори, а за ПП-ДБ и за бившия президент Румен Радев.

Това заяви пред БНР заместник-председателят на Парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

"Гюров не е избран, а е назначен от президента Илияна Йотова. Зад него няма парламентарна група. Затова и беше настояването в консултативния му съвет да присъстват представители на парламентарно представените партии. Парламентарните групи искат да изслушат Гюров, но той откровено бойкотира, шикалкави. От Министерския съвет дори спряха да вдигат телефона. И не вдъхва доверие, ако смята да разглежда държавата като плячка, още повече в ескалиращата със случващото се в Близкия изток ситуация. В такава ситуация това е лакмус за некомпетентност", каза тя.

Сачева се усъмни, че ще се организират честни избори.

"Това е служебен кабинет по Конституция, но и по предназначение до степен да осигури служебна победа, но и служебна загуба. Това е правителство на ПП-ДБ в сътрудничество с Радев и се опитва да е политически игра, а не арбитър", каза още Сачева.

Тя посочи, че в ГЕРБ не вярват, че този кабинет ще създаде честен терен за изборите и равна отдалеченост и неутралитет.

"Разчитаме на избирателите и призоваваме да гласуват колкото може повече хора", посочи Сачева.

Според нея сега се разчиства теренът, а не се предоставя чист терен. Тя обясни още, че има силни опасения и притеснения за региона не заради кризата около Иран, а заради риска от некомпетентността на експерти като регионалния министър Ангелина Бонева.

"ГЕРБ ще продължи да е гласът на разума, а не да прокурорства с изнесено правосъдие като ПП-ДБ. В ГЕРБ ще се държим като политици", категорична бе още Сачева.