Кръстовището на ул. "Делелт" с ул. "Александър Стамбилийски" в Бургас ще бъде затворено от вторник, 2 септември, съобщи пресслужбата на Общината. Причината -0 ремонтни дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт". В участъка ще бъде въведена временна организация на движението на автомобилите, уточняват от местната власт. И призовават да се спазва временната организация, която ще бъде въведена в района и използването на обходни маршрути.