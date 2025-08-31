Стартът на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България ще бъде даден днес в 14,30 часа пред сградата на Общината в Приморско. В тази връзка на 31.08.2025 г. и 01.09.2025 г. на територията на област Бургас ще бъде въведена временна организация на движението, както следва:

Етап I:

След старта в Приморско участниците в колоездачната обиколка ще се придвижат по ул. „Трети март“ в посока гр. Бургас. Движението ще се ограничава поетапно в участъците на път II-99, както следва: гр. Приморско – резерват Ропотамо – Аркутино – кръстовище на гр. Созопол – кръстовище на гр. Черноморец – кръстовище на с. Атия – пътен възел Крайморие. Около 15:30 ч. се очаква участниците да преминат през кръгово кръстовище на бул. „Захари Стоянов“ и бул. „Тодор Александров“ в посока кв. „Горно Езерово“ по път III-7909. Поетапно ще се ограничава движението по път III-7909 в участъците: кв. „Горно Езерово“ – с. Братово – с. Равнец – с. Трояново. По път III-539 ще се ограничава движението в участъците: с. Трояново – с. Вратица – с. Караново – гр. Айтос /Промишлена зона/. Около 16:30 ч. се очаква участниците в колоездачната обиколка да се придвижат от гр. Айтос по път I-6 към гр.Бургас като движението ще се ограничава поетапно, както следва: гр. Айтос – гр. Бургас. Във времевия интервал около 16:30 ч. – 17:00 ч. ще бъдат забранени поетапно спирането, престоят, паркирането и преминаването на пътни превозни средства по следните улични участъци на гр. Бургас: кв. „Ветрен“ по ул. „Българка“, път I-6 в участъка от АМ „Тракия“ до ж.к. „Славейков“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“ и пл. „Царица Йоанна“. Финалът е пред сградата на Община Бургас около 17:30 ч.

Етап II:

На 01 септември 2025 г. официалния старт е в гр. Карнобат пред сградата на Община - Карнобат около 14:15 ч. Участниците в колоездачната обиколка ще се придвижат по ул. „Иларион Макариополски“ – бул. „9-ти Септември” завиване наляво по ул. „Москва”, път І-6 – с. Венец – напускане на област Бургас в посока област Ямбол и финал в гр. Казанлък. Автомобилното движение ще започне да се ограничава поетапно в следните участъци на път I-6 по направление: гр.Карнобат - с.Венец – с. Лозенец, обл. Ямбол.

За повишаване безопасността на движението е необходимо водачите да управляват внимателно със съобразена скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движението и сигналите на контролните органи на МВР.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получат информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ www.api.bg или на тел. 070013020.