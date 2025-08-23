„Тук беше нещо страшно, колите горяга като клечки. Не сме спали.%, коментира бургазлийка от блок 55 в бургаския ж.к. „Изгрев“, където пред изминалата нощ бе запален „Мерцезес“ и горяха още още два автомобила, а е нанесъл щети по оке четири. Според местните жители запалената кола е на семейство, което живее там. Те смятат, че подпалвачът е объркал Мерцедесите и номерата на блоковете, входовете и жилищните комплекси, тъй като, както вече съобщихме, само час и 20 минути по-рано е бил запален и друг „Мерцедес“, но предвход 5 на блок 56 в ж.к. „Савейков“. „Най-вероятно целта е била колата пред нашия бок, а причината – пари.“, коментираха съседи, които от снощи следят събитията, разиграли се непосредствено под терасите им. За палежите беше задържан 42-годишен бургазлия, както вече съобщихме.

Припомняме, че около 01.20 ч. снощи във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Мерцедес С 220", с бургаска регистрация, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков". От инцидента е засегнат и паркиран в съседство автомобил "Пежо 308".

В 02.41 ч. пък в Пето Районно управление – Бургас снощи е получено съобщение за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев". Установено е, че е запален "Мерцедес CLS 260", с бургаска регистрация, като огънят обхванал и изпепелил паркираните в съседство "Фолксваген Пасат" и "Пежо 407". С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци. Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.