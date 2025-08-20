„Родителите могат да предотвратяват такива неща“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод трагичния инцидент, при който 8-годишният Иван загина на плажа в Несебър, след като падна от парасейлинг.

„Ще ви дам пример с мен от снощи“, заяви бившият премиер и допълни:

„Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа моите (бел. авт. внуци), ама така караха, че само паркирам, взех я и… няма повече тротинетка. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Не мога да разбера. То нито е осъзнато, нито знае, нито може. Винаги стават инциденти.

Ето давам пример как семейството веднага може да предотврати подобно нещо. Защото, ако не бях направил и пази Боже се случи нещо, и съм го видял – вината е моя“, допълни Борисов.

Той бе категоричен, че след инцидента с 8-годишното момче ще се явят хиляди специалисти, за да кажат за регулациите, но той може да говори само за „семейните регулации“.

„Не можем да върнем детето“ - каза със съжаление Борисов.