Пиян украинец нападна охранител на хотел в Слънчев бряг, който, за да се защити, го ранил с нож. Сигналът за инцидента е полуен на 30.08.т.г. около 02.00 ч. в Районно управление – Несебър. Екшънът се разиграл в района пред хотел «Персани» в Слънчев бряг, при който двама украинци с временни закрили- 29 годишен мъж и 25 годишна жена, след употреба на алкохол опитали да влязат в хотела, без да са негови гости. След направена забележка от страна на 58-годишен несебърлия, работещ като охранител към хотела, украинецът го нападнал. При самозащита несебърлията нанесъл порезни рани с нож по дланите и лявата предмишница на агресивния мъж, посочват от полицията. Раненият е откаран към УМБАЛ – Бургас за преглед. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.