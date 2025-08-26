Община Бургас, в партньорство с Посолството на Република Индия и медицински център „Аюрведа“, организира пъстра културна програма, посветена на индийското кино и традиции. Събитията ще се проведат на открита сцена „Охлюва“ в Морската градина и ще предложат на публиката незабравими вечери с филмови прожекции и танцови спектакли.

Програмата започва от днес, 25 август и включва:

25 август – прожекция на филма „83” (спортен/драма, Индия 2021, 2 ч. 45 мин.), реж. Кабир Хан. Биографичен филм за националния отбор по крикет на Индия, който печели Световната купа през 1983 г.

26 август – прожекция на филма „RRR” (екшън/приключенски, Индия 2022, 3 ч. 07 мин.), реж. С. С. Раджамули. Вълнуваща история за двама борци за свобода, обединени от съдбата, с впечатляващи екшън сцени и песента „Naatu Naatu“ – носител на „Оскар“.

27 август – прожекция на филма „Веднъж се живее” („Zindagi Na Milegi Dobara”, Индия 2011, 2 ч. 33 мин.), реж. Зоя Акхтар. Емоционално пътешествие на трима приятели в Испания, изпълнено с приключения, романтика и самооткритие.

28 август – танцов спектакъл „Одиси танц“ в изпълнение на школа за индийски танци „Кая“, последван от прожекция на филма „English Vinglish” (семеен/комедия, Индия 2012, 2 ч. 14 мин.), реж. Гаури Шинде. Топла и вдъхновяваща история за жена, която преоткрива себе си чрез изучаването на английски език.

Всички събития са със свободен вход и ще се проведат на открито, под звездите на Бургас.

Заповядайте да се потопим заедно в магията на индийската култура и да се насладим на кино, музика и танци от далечната Индия.