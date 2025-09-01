18-годишно момче се удави на Южния плаж в Китен. На 30.08.т.г. около 11.30 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидента до морски бар «Сен Тропе». Загиналият младеж е от Ивайловград. Тялото му е транспортирано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.
Кръстовището на ул. "Делелт" с ул. "Александър Стамбилийски" в Бургас ще бъде затворено от вторник, 2 септември, съобщи пресслужбата на Общината. Причин…
0 Коментара