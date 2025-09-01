Пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг се обърнаха към екипа на УМБАЛ Бургас с признателност към усилията на медиците. В писмо до Министерството на здравеопазването, РЗИ и ръководството на болницата те изказват благодарност за грижите, които са получили след тежкия инцидент на 14 август.

„Настояваме всички проверки, които се извършват в лечебното заведение относно проведеното лечение на пострадалите при ПТП в Слънчев бряг да бъдат преустановени в спешен порядък. Всички наши доверители са доволни от проведеното лечение и нямаме забележки към него", се казва в писмото, изпратено от адвокатите, представляващи петимата пострадали – адв. Николай Димитров и адв. Георги Радков. Те подчертават, че медицинските екипи са дали всичко от себе си, за да помогнат на пострадалите.

След катастрофата в УМБАЛ Бургас бяха настанени три деца, жена и мъж. В болницата все още остават двама от тях. В лечението на всички, освен екипите на отделенията, в които са настанени, са ангажирани специалисти от общо 15 други отделения и звена на болницата – спешни медици, хирурзи, ортопеди, реаниматори, специалисти по образна диагностика, по физикална терапия и рехабилитация, лабораторни лекари, кардиолози, невролози, неврохирурзи, педиатри, УНГ и др. На всички пострадали са извършени над 100 различни изследвания, сред които и високоспециализирани, проведено е както консервативно, така и оперативно лечение, в което са ангажирани близо 300 души от медицинския персонал на болницата.

Към признателността на пациентите се присъедини и Николай Попов – бащата на Сияна, която загина в тежка катастрофа през март тази година. В знак на уважение и благодарност към работата на медиците в УМБАЛ Бургас, той дари мобилен ехограф за нуждите на Отделението по реанимация и интензивно лечение – мястото, където се води най-тежката битка за човешкия живот.