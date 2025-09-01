Шофьор е засечен да управлява автомобил с рекордни 227 км/ ч на автомагистрала "Тракия", съобщиха от полицията. Друг водач пък натиснал газта на аутобана до 180 км/ ч. Максималното ограничение на скоростта там е 140 км/ч. Само в рамките на двата почивни дни МВР служителите констатирали над 300 нарушения в Сливенско, сред които и пияни шофьори.

Проверени са 1231 души, 956 леки автомобили и 121 товарни автомобили. 171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили.

Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване. Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства. На автомагистрала „Тракия“ има денонощно екипи на сектор „Пътна полиция“, които следят за спазване на правилата за движение.

Продължава засиленото полицейско присъствие по главните и второстепенни пътища в областта. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.