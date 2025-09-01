Национална художествена академия - Филиал Бургас набира модели за новата учебна 2025/2026.
Възраст – над 18 години. Без ограничения за пол. Не се изисква предишен опит, а търпение и желание.
Съгласно разписанието на учебния процес моделът позира облечена фигура и/или голо тяло
След подаване на заявление, кандидатите ще проведат събеседване с преподавател от НХА.
Подаване на заявление за позицията на място в Пристанищен комплекс „Магазия“ 1, от 9:00 до 12:00 ч. в работни дни /от понеделник до петък/
Телефон за връзка: 0884 260 820, n.prodanova@nha.bg
Заплащането на модел се извършва въз основа на брой присъствени часове.
Цена за учебен час:
За голо тяло - 7,40 лв. на час
За облечена фигура - 5,00 лв. на час.
