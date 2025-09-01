Възможностите за подобрена климатична политика бяха обсъдени на семинар в Поморие в рамките на проект „Климатично-интелигентно Поморие: картиране на устойчиво бъдеще“.

Основната цел е да се повишат знанията и осведомеността за рисковете, да се подкрепят местните политики за повишаване на климатичната устойчивост, както и да се постави фокус върху оценката на многостепенния риск от изменението на климата и целенасочени стратегии за адаптация.

Като резултат се очакват: повишени знания и осведоменост за рисковете; засилена устойчивост на общността; разработване и разпространение на информационни материали; научен и технически принос чрез завършване на многорискова климатична оценка по методологията CLIMAAX; ГИС карти с висока резолюция; местни набори от данни за подобряване на анализа на риска и използване на климатични модели и симулации на сценарии за оценка на дългосрочното въздействие на изменението на климата в Поморие.