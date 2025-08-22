„Съжалявам много за всички пострадали. Повече се притеснявам за тях, отколкото за себе си.

Единственото, което исках да направя е да изляза и да се забавлявам с моята приятелка. Стоянката се намира в насрещното. Излизайки оттам, няма как да не пресека насрещно. Нямах никакво време за реакция. По всякакъв начин ще съдесйствам на органите на реда. Искам истината да се изясни и ако се установи, че аз имам вина, ще си понеса последствията.“. Това зяви пред Окръжния съд в Бургас 18-годишният Никола Бургазлиев, обвиняем за тежкия инцидент, при който той блъсна с АТВ петима души, от които майка и дете са в кома. Днес Окръжният съд в Бургас гледа мярката му за неотклонение, след като миналата седмица Районният съд в Несебър го пусна под домашен арест. Два часа преди заседанието на съда пред сградата започна мирен протест с искане за справедливост и в подкрепа на близките на ранените хора. Стотици бургазлии се включиха в него.

В съдебната зала прокрор Христо Колев заяви, че адекватната мярка следва да бъде „задържане под стража“. „Съдът в Несебър не е взел предвид всички налични доказателства, а има и нови такива. Налице е изключително висока степен на обществена опасност на лицето, както и възможност да се укрие. Факт е, че деянието е извършено от Бургазлиев - за това сочат огледът на местопроизшествието, разпитът на свидетели, видеа. Съдът не е обсъдил в цялост фактите, а именно, че са налице тежки телесни увреждания на лицата. В случая деянието е извършено не просто в жилищна зона, а в курортен комплекс, в който почиват и много деца. Обвиняемият е лице, което изначално не спазва минимум предвидени правила за безопасност“, каза прокурор Колев. Той подчерта, че домашният арест дава на Бургазлиев достъп до телефон, социални мрежи и може да въздейства на други лица. „Безспорен факт е, че лицето, ковто е било с него не е разпитано още. А той може да окаже въздействие. Тези действия могат да бъдат ограничени само и единствено в следствения арест“, настоя държавното обвинение. Прокурор Колев посочи още, че състоянието на хората в болницата е изключително тежко. Мартин Здравков е в кома. Още по-тежко е здравословното състояние на жената, която също е в кома.

Прокурорът поиска задържане под стража.

Адвокатът на Бургазлиев - Галина Колева заяви, че в момента не е производство за постановяване на присъда. „Опасност Никола да се укрие или да извърши престъпление няма. Представихме да съда писмени документи, че трикратно е напускал страната през последните три години. Първият път да присъства на сватба на сестра си в Германия, после пак с родителите си в чужбина, но винаги се е връщал. Той не може да напусне адреса си и да се твърди, че ще извърши ново престъпление срещу транспорта е абурдно. Направили сме искане за разпит на свидетелката, а това не е направено 8 дни и считаме, че това не е сторено, заради протеста на прокуратурата, заяви адвокат Колева и настоя за „домашен арест“.

Вторият адвокат на Бургазлиев подчерта, че обвиняемият не е обявяван за издирване и има добра характеристична справка от училището, в което учи. „Самият той на 15 август настоя да бъде разпитан пътничката Виктория, която е пряк свидетел -:очевидец. В нито един момент не се е опитал да избяга. Колкото до твърденията на прокуратурата, че няма доказателства, че спирачния механизъм не е сработил, най-миродавно ще е заключенията на експертизата, която не е направена. Имало е идентичен инцидент със същата количка.“, добави адвокатът. Според защитата на Бургазлиев домашният арест ще му позволи да продължи своето образование, защото той следва да бъде 12 клас.