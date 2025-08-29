Последно поколение апаратура дава на хирурзите в „Комплексния онкологичен център“ в Бургас прецизна точност. Тя вече работи в Клиниката по онкогинекология с началник доц. Д-р Павел Добрев, и е доставена в резултат на усилията на управителя на КОЦ-Бургас проф. Христо Бозов, който днес благодари за подкрепата на кмета Димитър Николов и на Общинския съвет в Бургас.

„Новомонтираната апаратура в операционната на „Комплексния онкологичен център“, която е от последно поколение лапароскопска апаратура, най-модерната в света, дава възможност на нашите гинеколози, хирурзи, уролози, на специалистите от всички хирургични специалности, да осъществят най-модерното лечение, което съществува в областта на тези специалности. Имаме много подготвени специалисти и в областта на гинекологията, и на хирургията, и на урологията. Предимствата за пациента са, че тази оперативна техника позволява по-кратко оперативно време, съответно и по-кратко възстановяване след това - в рамките на няколко дни престой в болницата. Няма големи разрези, тъй като се влиза в коремната кухина, обикновено с три процепа на кожата и след това няма и тежки естетични проблеми. Затова възстановяването на пациентите, особено с онкологични заболявания, е от много голямо значение и те много бързо ще могат да се възвръщат към обичайния си ежедневен ритъм“, обясни проф. д-р Христо Бозов. Тази апаратура има много висока резолюция, което ще позволи на хирурзите, които ще работят с нея да работят много прецизно.

„Ние се стремим да развиваме конвенционалната хирургия, но понеже трябва да се движим в крак с времето, се стараем да развиваме и лапароскопската хирургия или мини-инвазивната хирургия, като едно от ключовите неща, които на този етап може да се предостави на пациента, е именно бързо възстановяване и ранна диагностика, както на доброкачествени, така и на заболявания с онкологичен характер. Това, което ни дава като възможност, е големият капацитет по отношение на образ и възможност за извършване на голям тип операции, като тотални хистеректомии. На по-късен етап смятаме да задействаме и лапароскопските лимфни дисекции. Изключително предимство е високото качество на техниката и това, което най-много ни дава тя като информация, както и бързо възстановяване при пациентите. Ние може да изпишем пациентката на втория, третия ден след оперативно лечение. Което при една конвенционална хирургия не се получава. Много напреднахме по отношение на оперативната техника. Извършваме почти пълен обем оперативна дейност. Говорим за тотални хистеректомии, лапароскопски биопсии при овариален карцином, които са в помощ при лечението на онкологично болните пациенти. Имаме възможност за няколко вида избор на инструменти, като студен нож, Thunderbeat. Изключително благодарим на професор Бозов и на община Бургас, че успяхме да с общи усилия да ни закупят този превъзходен апарат и се надяваме оттук нататък да имаме все по-добри техники за доброто възстановяване на нашите пациенти, защото те го заслужават.“, каза доц. Д-р Павел Добрев.

Хирургична видео платформа OLYMPUS VISERA ELITE III

VISERA ELITE III е видео ендоскопска платформа от OLYMPUS, създадена, за да ускори процедурите като време и да подобри резултатите за пациентите. Това е система на бъдещето, проектирана да отговори на нуждите на медицинските специалисти чрез различни конфигурации, които им позволяват да се фокусират изцяло върху пациента по време на операция. VISERA ELITE III предлага впечатляващ 4K образ, който помага за визуализирането и на най-малките изменения в съдовете и лигавицата. По този начин се постига по-добър контрол на перфузията, по-лесно идентифициране на структури, в резултат на което се постига до 50% намалени постоперативни оплаквания. Системата предоставя на операторите възможност за различни режими на визуализация , което подпомага стандартизирането и ефективността в операционната зала.

Системата VISERA ELITE III има режим на регулиране на фокуса по време на 4K хирургично наблюдение и разполага с функцията EDOF (разширена дълбочина на полето), която позволява прецизни ендоскопски наблюдения чрез непрекъснат широк фокус и безпроблемно увеличение. В допълнение, тя осигурява възможност за C-AF (непрекъснат автоматичен фокус), която автоматично настройва фокуса в съответствие с движението на главата на камерата и ендоскопа. Това улеснява заснемането на по-ясно изображение, както отблизо, така и от по-голямо разстояние, така че медицинските специалисти да изпитват по-малко стрес по време на операция, което им позволява да се концентрират върху пациента и резултата от процедурата.

VISERA ELITE III подобрява качеството на ендоскопската хирургия, допринася за подобряване на ефективността в операционната зала и по този начин повишава стандарта на грижата за пациента.





