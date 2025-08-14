Жена, три деца и служител на хотел са ранени при катастрофата, при която 18-годишен младеж от Несебър, помля хората на тротоара.

Припомняме, че инцидентът стана днес около 13.54 ч. на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг. Превозното средство, отдавано под наем, непосредствено след наемането му от 18-годишен несебърлия потегля по алеята. По данни на водача липсвали спирачки, вероятно поради възникнала техническа неизправност. С цел избягване на сблъсъка с насрещно движеща се кола водачът се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара, блъска движещите се там пешеходци - 35 годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието. Към УМБАЛ Бургас са откарани пловдивчанката с трите деца и служителя на хотела. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние. Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.