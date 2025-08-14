17-годишен с голф количка за малко не предизвика истинска трагедия в Слънчев бряг. За да избегне удар, докато кара в участъка край хотел „Олимп“, той се качил на тротоара. Там блъснал възрастен човек и три деца. Те са откарани в болница, в момента се установяв здравословното им състояние.
МВР задържа пиян и дрогиран трафикант на мигранти. Шефът на Гранична полиция: Предотвратихме нова трагедия
Пиян и дрогиран шофьор беше задържан при акция на Областната дирекция на МВР-Бургас и и Гранично полицейско управление-Царево. Това съобщи шефът на Глав…
