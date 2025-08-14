Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа Х.Б., обвинен в причиняване по непредпазливост смъртта на жена и тежка телесна повреда на мъж, настъпили при произшествие на пътя. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейния съпруг.

Инцидентът стана на 12 август през нощта на пътя Поморие – Несебър. Мъжът и жената са се придвижвали с мотопед, когато са ударени от автомобил. Водачът се издирваше.

Държавното обвинение, въз основа събраните до този момент доказателства и закона, е приело, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата, допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието.

Вече е отнета книжката на шофьора, предстои Окръжната прокуратура да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на задържания.