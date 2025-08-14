Бургас отново ще бъде в центъра на младежката енергия! На 23 и 24 август Морска гара ще се превърне в сцена на най-горещото събитие на лятото – шестото издание на Teen Boom Fest.



Десетки топ инфлуенсъри, музикални изпълнители и създатели на съдържание с общо над 1,5 милиона последователи ще срещнат феновете си на живо. Сред тях са Еляса, Нелина Иванова, Ева, Габриела Димитрова, Пресинка, Тоби и Елия, Крис, Askqlte, Мегсън, Ей Бо, Зари, Коби, Боро Първи, Вирго, Атанас Колев, Емил ТРФ и още много други.



Вълнуваща среща ще предложи Дани Крачунов – победител в онлайн формата „Диви и красиви“. След тежка катастрофа, 17 дни в кома и ампутация на крак, той се връща в залата и на сцената, превръщайки се във вдъхновение за хиляди млади хора.



Вторият ден на фестивала ще бъде посветен на каузата „Живот със синдром на Даун“ със специални гости семейство Александрови, които ще споделят своята мисия и ще отговарят на въпроси от публиката.



Организаторите – Община Бургас, Prime Dynamics Ltd, Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“, парти агенция „Кригея“ и други партньори – обещават два дни, в които музика, танци, емоции и силни социални послания ще се слеят в едно.



Teen Boom Fest вече е доказан културен феномен сред тийнейджърите, а тази година се очаква да постави нов рекорд по енергия и публика.