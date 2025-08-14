Само до 16 август Община Бургас е домакин на изложбата „Една непозната колекция”, която за първи път се представя пред посетители. Художествената сбирка е била неизвестна досега и малко творби от нея са познати на публиката.

Експозицията показва произведения, съхранявани десетилетия в държавната резиденцията на Вълко Червенков – бивш министър-председател на НР България (1950–1956).

Дарена на Националната художествена академия от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, колекцията включва 49 произведения на български и чуждестранни художници. Сред тях могат да се видят пейзажи, портрети, исторически сцени и натюрморти създадени между края на XIX и средата на XX век.

Сред авторите откриваме имената на изтъкнати художници от златното поколение на българското изкуство: Антон Митов, Константин Щъркелов, Иван Ангелов, Никола Танев, Йордан Гешев, Невена Тузсузова – Нева и много други.

Любопитен акцент в колекцията са и творбите на автори от Хърватия, Чехия, Австрия и Италия – Менци Црънчич, Карл Лудвиг Принц, Ирма Комлоси, които внасят европейски поглед в тази иначе строго българска колекция.

Не пропускайте възможността да видите произведенията на изкуството скрити десетилетия наред зад стените на една държавна резиденция!

Изложбата е експонирана в КЦ „Морско казино“ , зала „Георги Баев“ и зала „Ал. Г. Коджакафалията“.

Работно време:

Понеделник – неделя

от 10:00 часа до 20:00 часа

Цени на билети:

Възрастни – 10 лв. (5.11 €)

Ученици, студенти и пенсионери – 5 лв. (2.56 €)

Деца под 7 години и хора в неравностойно положение – безплатно

Групи над 8 души – 7 лв. (3.58 €)