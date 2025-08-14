Пиян и дрогиран шофьор беше задържан при акция на Областната дирекция на МВР-Бургас и и Гранично полицейско управление-Царево. Това съобщи шефът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов в пост в социалната мрежа Фейсбук.

Ето какво написа той:

С тази акция вероятно беше предотвратен нов тежък инцидент - след като колегите навреме спряха и задържаха пиян и дрогиран шофьор на микробус, в който бяха укрити 28 нелегални мигранти.

Полицаи от ОДМВР-Бургас проследиха и задържаха незаконни мигранти, които вече са осъдени по бързата процедура и ще бъдат върнати обратно.

Шофьорът им, пиян и дрогиран, остава за постоянно в ареста.

Случката е от 11 август, когато група от мигранти успява да се качи в чакащия ги микробус. Колегите са по следите им и своевременно информацията е подадена до патрулите ни на втора и трета линия. Така около 19.50 ч. колегите успяват да ги локализират и да ги спрат по безопасен начин на пътя Царево-Бургас.

В товарното помещение те открили незаконни мигранти без документи, мъже. Впоследствие е установено, че 26 са от Афганистан, 2 – от Пакистан. Те са задържани в ГПУ – Царево.

40-годишния водач (от Тетевен), е с . промила алкохол и положителна проба за кокаин и амфетамин и е задържан от граничните полицаи.

Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от районния съд за незаконно преминаване на границата. Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.