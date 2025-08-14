Наесен с нови цени на олиото - за това алармират производители, като посочват, че причината е реколтата, която е наполовина по-малко от мината година. Това се случва заради продължителната суша и високите температури.

"Сушите през юли и август се отразиха на развитието на слънчогледа неблагоприятно. За миналата година информацията, която получаваме от Министерството на земеделието, в началото беше 1,4 млн. тона производство, а след това - 1,6 млн. 200 хиляди тона не е малко. Всички разчитат на тази информация, правят си програмите и вземат решения на тази база", каза председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев в студиото на "България сутрин".

Тази година производителите се надяват поне на 1,5 млн. тона.

Сушата е засегнала Румъния, а също така и южните части на Украйна и Русия.

“Миналата година световното производство на слънчоглед е било 52 млн. тона, юли месец прогнозата беше, че ще бъде 56 млн. Августовската прогноза отчита вече засушаването, прогнозата е намалена с 1 млн. тона, в световен мащаб се очакват 55 млн. Но когато разглеждаме всички маслодайни култури, не само слънчогледът е важен. Общо маслодайните масла в световен мащаб, които се очакват да се произведат, са около 693 млн. тона", допълни Янев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Янев добави, че се произвеждат и много големи количества соя. “През 2024 година световното производство на маслодайни масла е било 25 млн. тона повече от предишния сезон. Това е една възможност за нас като производител на маслодайни култури. При миналогодишната реколта на нас са ни били необходими 1/6 от това, което сме произвели. 95% се изнася. Нашият интерес е това количество да премине през преработка, а не да го изнасяме като суровина, за да има добавена стойност", поясни експертът.

Не се очакват сериозни повишения на цените на олиото.

"Производството в световен мащаб ще бъде с около 10 млн. повече, отколкото през изминалата година, ако няма някакви извънредни ситуации, както се случи 2022 година, или пък ако се въведе проектът за Закон за веригата на доставки, който се обсъжда два месеца. Себестойността на нашите земеделски производители от слънчоглед ще бъде висока. Според този закон те трябва да продадат на цени - себестойност + 10% надценка минимум. Това няма как да се случи, ние сме зависими от цените на външните пазари", добави Янев. Той подчерта, че продължаваме да внасяме олио от Украйна.

"През изминалата година нямахме достатъчно суровина, понеже българската суровина се задържаше в очакване на по-високи цена, нямаше възможност да се внесе, ние работихме с минимални капацитети. Сушата оказва огромно влияние върху слънчогледа. Произвежда се на висока себестойност. Ако не се коригират цените на външните пазари нагоре, нашите земеделски производители ще бъдат принудени да продават на загуба", каза още той.

Янев добави, че в югоизточния регион положението е тежко, защото дъжд не е имало от месеци.

“Слънчогледът е издръжлива култура, но има граници, някои прибират около 20 кг. Трябва да създадем такива условия на производителите, че те да произвеждат качествено и на по-ниски цени. Ние разчитаме основно на производството на маслодайни семена, не може да произвеждаме соя", коментира още експертът.