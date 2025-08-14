Укранец с бека кола „Киа Стингер».“, с украинска регистрация, навлезе в разделителната лента и се блъсна в мантинелата, докато се движел се по главната алея в Слънчев бряг към Несебър. Сигналът за инцидента е подаден в около 00.30 ч. през изминалата нощ в Районно управление - Несебър.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът отчел - 2,23 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за изследване. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобила е иззет. По случая е образувано бързо производство.