Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер бе регистрирано тази вечер в Турция, като трусът бе почувстван в широк периметър от държави в региона. По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD), епицентърът се намира в района на Синдирги, област Балъкесир.

Според официалната информация земетресението е станало в 19:53 часа местно време, на дълбочина 11 километра. Силните вибрации са усетени в много области на Мраморския и Егейския регион, включително в мегаполиса Истанбул, както и в околните провинции.

Трусът усетен далеч извън Турция

Мощните вълни на земетресението са били отчетени и в съседни и по-отдалечени държави. По официални данни, трусът е усетен в България, Гърция, Кипър, Румъния и Северна Македония.

У нас най-силно е било почувствано в Кърджали и Благоевград, където жители съобщават за продължително разклащане на сградите. В социалните мрежи бяха споделени множество коментари от хора, усетили вибрациите в домовете си, включително такива, живеещи на високите етажи, където ефектът е бил по-осезаем.

Реакция на турските власти

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че екипите на AFAD и всички свързани институции са започнали незабавни проверки в засегнатите райони. Към момента няма данни за жертви или сериозни материални щети, но наблюдението на ситуацията продължава в реално време.

„Следим внимателно всички постъпващи сигнали и координираме действията на екипите. Изказвам съпричастност към всички, които почувстваха труса. Нека Бог пази страната и народа ни от бедствия“, заяви Йерликая.

Земетресението предизвика притеснение сред жителите на много турски градове, като хората масово напуснаха жилищата си и се събраха на открито. Експерти напомнят, че в района на Мраморно море и Егейския регион се намират активни сеизмични разломи, поради което рискът от последващи трусове остава.