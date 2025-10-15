„Факт е, че в Бургас управляваме успешно и водената от нас политика задава посоката на развитие на града. Ситуацията в Пазарджик беше използвана за атаки и тежки квалификации. Заявяваме категорично – работата, която вършим в Бургас, не кореспондира с тези внушения. Не може на база един изолиран случай да се правят генерални изводи. Общините, управлявани от кметове на ГЕРБ, реализират проекти, развиват инфраструктура, социални услуги и модерна образователна среда“- Това заяви днес народният представител от Коалиция ГЕРБ–СДС Андрей Рунчев, който заедно с колегите си Галя Желязкова и Станислав Губеров се срещнаха с жители на региона, за да чуят гласа на обществеността по важните проблеми. Рунчев подчерта, че ГЕРБ залага на стратегически хоризонт за Бургас- не само в рамките на един мандат, а в рамките на цяло поколение. И даде пример изграждането на Детска болница в Бургас, разшираването на медицинския факултет и пр.

„През януари съставихме правителство с много компромиси – както от страна на ГЕРБ, така и от страна на нашите партньори. Като най-голяма политическа сила, носеща управленска отговорност, за пореден път доказахме, че притежаваме коалиционна култура и че мислим преди всичко за държавата, финансовата стабилност и националните приоритети“, каза Галя Василева, но упрекна коалиционните партньори в недостатъчна активност. И в прав текст заяви: Не всички министерства работят с еднакво темпо за изпълнение на поетите ангажименти. Част от заявените политики остават заглушени.

Структурите на партията са в пълна мобилизация, депутатите от ГЕРБ – СДС са постоянна комуникация с кметовете и общинските ръководства и работят в синхрон с местната власт, за да се намират работещи решения на местно ниво, защото именно през местната власт проблемите на хората се решават най-ефективно.