Емоции, надежда и много лекарска подкрепа изпълниха тази вечер конферентната зала на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас. Причината е инициативата „Бялата лястовица“, с която Комплексен онкологичен центъър (КОЦ)- Бургас отбеляязва Световния ден за борба с рака на гърдата. Това е едно от най-честите онкологични заболявания при дамите. А тази вечер, организирана от КОЦ-Бургас, показа за пореден път, че това не е път към смъртта, а напротив – начин за повече любов към живота и към себе си.

„Всички, които сме тук и полагаме грижи за онкоболните пациенти, даваме всичко от себе си в една много тежка битка – с рака, която има много аспекти. Те са не само диагностични, лечебни, но и в много голяма степен психологични. На нас, лекарите, на хората от КОЦ, ни дава много енерги и ни прави уверени нашата мисия да лекуваме максимално добре. Ние отговаряме за 34 хил. души с онкологини заболявания. От тях тази година имаме над 4 хил с рак а гърдата, можете да си предсавите какъв бич е това – на-разпространенто заболявне при жените.“, каза утравителят на КОЦ-Бургас проф. д-р Христо Бозов.

Миналат година в КОЦ-Бургас има 234 новорегистрирани дами с рак на гърдата, а тази година са 150. Смъртността е намаляла, като за тази годиа са 45 души. „Така за 4083 случая имаме толкова малка съмъртност, която е близо до естествената. Това показва, че диагностимният, лечебният процес се извършва по най-добрите правила и аз съм уверен в това – в съвременната онкологична практика.“, каза проф. Бозов.

Един от най-емоционалните моменти на вечерта беше изкязвянето на Кремена Краева, която се е лекувала в КОЦ-Бурган. „Днес стоя пред вас, не просто кто пациент, а като човек, който е получил втори шанс – да види светлината, да вярва в доброто и да разбере калко силно може да тупти човешкото сърце, когато до него има грижа, любов и надежа. Когато човек чуе диагнозата светът за спира, всичко познато изчезва, тръгваш сам с въпросите, страха и безсилието И после идват хората, които не носят вълшебни пръчки, а сърца -по-силни от страха. Това сте Вие, еипът на КОЦ-Бургас. Вие сте моите бели лястовици! Всеки ден летите между болката и надеждата, между диагнозата и изцелението- с топли думи, с професионализъм, дори когато денят е дълъг и тежък“, каза Кремена.

Картина „Бялата лястовица“ получи и д-р Павел Хрусанов, един от водещите онкохирурзи в Бургас, познат и уважаван от хиляди бургазлийки.

Екипът на БургасИНФО изразява най-искрена благодарност към лекарите от КОЦ-Бургас и специално на д-р Николай Киселков – хирург, д-р Красимир Кенолов – пластичен хирург, д-р Красимир Николов – онколог, както и на Кремена Стаматова.