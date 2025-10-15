Тонове фрезован асфалт от ремонта на автомагистрала „Тракия“ са изсипани само на метри от коритото на река Тунджа между Сливен и Ямбол. Жители на околните села се притесняват, че това може да предизвика наводнения или да навреди на околната среда и здравето им, посочва Нова телевизия.

„При започване на ремонта, заедно с изпълнители, търсехме най-близкия терен. Обърнахме се към кмета на село Крушаре. Той ни предоставя този терен, където започна депонирането. Изсипаха се камионите и трябваше с фандроми да се съберат на депо. Когато се е събирал материалът на депо, са го прибутали малко по-близо”, обясни инж. Митко Иванов от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) - Сливен.

Фрезованият асфалт е струпан между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II 53 Сливен – Ямбол и се свлича по дигата на реката към речното корито, информират от Министерството на околната среда и водите. Наличието на отпадъка близо до водния обект е предпоставка при влошена метеорологична обстановка – проливни дъждове и преминаване на високи води, голяма част от него да се свлече в речното корито и да доведе до наводняване на прилежащите територии.

След среща с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изпълнителят докарал техника, която в момента изгребва материала към друго депо. На фирмата е направена забележка, а от БДИБР са информирали отговорните институции – АПИ, Областната управа на Сливен и Община Сливен, с указание в най-кратки срокове да се предприемат съответните мерки за премахване на асфалтовия отпадък.

Дирекцията е дала инструкции да бъде писмено информирана за предприетите действия, като оттам ще проследят изпълнението на дадените указания до края на седмицата.