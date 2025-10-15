„Истината е, и това го казвам без да се оплаквам, че държавата се бави с плащанията към нас. Имаме да получаваме 26 милиона лева от нея. Дават се гаранции, че до края на годината средствата трябва да са при нас, но засега се налага да компенсираме липсата им с намаляне на други плащания. С парите е трудно, но ще се справим“- С тези думи се обърна днес към жителите на Бургас кметът Димитър Николов. Той пристигна на открита приемна за граждани, организирана от народните представители от ГЕРБ Галя Желязкова, Андрей Рунчев и Станислав Губеров, за са чуе от първо лице проблемите на местните жители. С конкретика да разясни актуалното състояние на възловите проекти в областта със силен обществен резонанс. И внесе яснота по важния въпрос: Спешен случай за държавата ли е Бургас и защо, въпреки очакванията за напредък по ключови проекти, средствата от правителството за тях се бавят.

Николов засегна проблема с велоалеята в Сарафово, която пропадна преди няколко години, а преписката по случая премина през … четирима областни управители. Последният прехвърлил парцела, който е свлечен, общината е направила технически проект, който вече е готов. Второ поред писмо е изпратено от местната власт до Комисната по бедствия, аварии, но пък се оказало, че парите оттам се насочват към нуждаещите се региона, поразени от пожари, наводнения, криза с водата. Така темата с велоалеята е оставена на заден план. Общината призова народните представители, избрани от региона, да са по – настоятелни в отстояване на позицията на Бургас.

Димитър Николов подкрепи инициативата за криминализация на нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци. „Ако наистина се завиши санкцията към тези недобросъвестни граждани, ние ще бъдем много по-третини в контрола по отношение на сметосъбирането“, увери той.

Кметът настоя за подкрепа от депутатите и за финализирането на втория изход от Сарафово, проектът за който е изготвен още преди шест месеца. Той е съгласуван с ВиК, с „Виваком” и всички останали институции, които имат отношение към дейностите, внесен е в АПИ, но отговор оттам липсва. Причината- трябвало им още техническо време. Иначе, увери градоначалникът, Общината е готова веднага да започне реализацията му.