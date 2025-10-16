12-годишно дете е с контузия на главата, след като баща му удари с колата си друг автомобил заради шофиране с несъобразена скорост, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал на 15 октомври около 07.52 ч. на кръстовище на бургаската улица „Захари Зограф“, регулирано с пътни знаци.

Лек автомобил „Шкода Октавия“ с бургаска регистрация, управляван от 46-годишен бургазлия, поради движение с несъобразена с интензивността на трафика скорост блъснал спрелия и изчакващ пред него лек автомобил „Ситроен С 2“ също с бургаска регистрация. Автомобилът е управляван от 51-годишен бургазлия.

При катастрофата е пострадал пътуващият в „Шкода“-та 12-годишен син на водача. Детето е с контузия на главата. Прегледано е в УМБАЛ – Бургас и освободено за домашно лечение.