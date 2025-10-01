Най-обичаните лекари от цялата страна бяха отличени в годишния алманах „Лекарите, на които вярваме” за 2025 г. Сред тях заслужено място намериха 25 специалисти от ,Сърце и Мозък‘ Плевен и Бургас и специализираните кардиологични болници в страната. Признанието е особено ценно, защото в престижната класация попадат единствено медици, номинирани от своите пациенти – заради богата експертиза, висок стандарт на работа, уважение и грижа. Рекордният брой лекари от ‚Сърце и Мозък‘ е доказателство за високото качество на здравна грижа във високотехнологичните болнични комплекси.

„Благодарим на нашите пациенти за доверието! Това признание е стимул да продължим да работим с още по-голяма отговорност и отдаденост“, споделиха отличените.

