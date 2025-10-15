След въвеждането на прикрепените капачки, нова значима промяна очаква пластмасовите бутилки в Европейския съюз.

В съответствие с Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба ((ЕС) 2019/904), от 2025 г. всички PET бутилки за напитки, пуснати на пазара в ЕС, трябва да съдържат минимум 25% рециклирана пластмаса.

Тази мярка е ключова стъпка в прехода на Общността към кръгова икономика и цели да намали зависимостта от изкопаеми горива, да стимулира пазара на рециклирани материали и да ограничи замърсяването с пластмаса, включително и с микропластмаси.

Новите регулации поставят амбициозни цели пред индустрията. Делът на рециклираното съдържание ще трябва да се увеличи до 30% до 2030 г., като изискването вече ще обхваща всички пластмасови бутилки за напитки, а не само тези от PET (полиетилентерефталат). Успоредно с това, директивата залага и цели за разделно събиране – 77% от пластмасовите бутилки до 2025 г. и 90% до 2029 г., за да се осигури достатъчно суровина за рециклиращата индустрия.

Какво означава това за потребителите и производителите?

Една от най-забележимите последици за потребителите може да бъде леката промяна във външния вид на бутилките. Включването на рециклиран PET (rPET) може да доведе до лек сивкав, жълтеникав или по-тъмен оттенък на пластмасата. Експерти уверяват, че тези визуални изменения не компрометират по никакъв начин основните свойства на опаковката. Бутилките ще останат също толкова хигиенични, устойчиви и функционални, запазвайки безопасността и качеството на съхраняваните в тях продукти.

За производителите преходът е свързан със сериозни технически предизвикателства. Те трябва да адаптират производствените си процеси и да инвестират в технологии, които да гарантират постоянно качество и чистота на рециклирания материал. Осигуряването на достатъчно количество висококачествен rPET, подходящ за контакт с храни, е едно от основните препятствия, тъй като изисква ефективни системи за събиране и сортиране, както и напреднали технологии за пречистване.

Италия е сред активните страни в прилагането на мерките

Както е посочено, Италия, подобно на останалите държави-членки, активно работи по прилагането на европейските директиви. Страната транспонира изискванията на Директивата за пластмасите за еднократна употреба със Законодателен указ № 196 от 8 ноември 2021 г. С него се въвеждат задължителните цели за съдържание на рециклирана пластмаса в PET бутилките, в пълен синхрон с европейския график. Тези действия са част от по-широката стратегия на страната за насърчаване на кръговата икономика и борба със замърсяването на околната среда.

Борба с микропластмасите и поглед към бъдещето

Тази иновация, заедно с вече въведените прикрепени капачки, които целят намаляване на разпръскването на малки пластмасови елементи в околната среда, е част от глобалните усилия за справяне с проблема с микропластмасите. Чрез намаляване на производството на първична пластмаса, чийто източник са изкопаеми горива, и чрез насърчаване на повторната употреба на материали, ЕС цели да минимизира въглеродния отпечатък на опаковъчната индустрия и да ограничи замърсяването, което застрашава морските и сухоземните екосистеми.

Преходът към бутилки с по-високо съдържание на рециклиран материал е важна стъпка към по-устойчиво бъдеще, в което отпадъците се възприемат като ценен ресурс, а иновациите служат за опазване на планетата.